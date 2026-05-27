menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Opini » Iduladha dan Invisibilitas Peran Perempuan

Iduladha dan Invisibilitas Peran Perempuan

Oleh: Fitri Raya, M.EK.

Iduladha dan Invisibilitas Peran Perempuan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fitri Raya, M.EK. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com - PERAYAAN Iduladha selama ini lebih sering dipahami sebagai kisah kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Tuhan.

Narasi besar tentang pengorbanan dan kurban hampir selalu berpusat pada figur laki-laki.

Padahal, terdapat sosok perempuan yang justru memiliki peran fundamental dalam sejarah spiritual Islam, yaitu Sayyidah Hajar. Ironisnya, nama Hajar sering kali hanya disebut sekilas, seolah hanya menjadi tokoh pelengkap dalam sejarah agama.

Baca Juga:

Jika dibaca secara kritis, sejarah Iduladha bukan hanya berbicara tentang pengorbanan seorang ayah, tetapi juga perjuangan seorang ibu yang mempertahankan kehidupan di tengah keterasingan.

Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail di lembah tandus Makkah, ia tidak menyerah pada keadaan. Ia berlari antara bukit Shafa dan Marwah demi mencari air untuk anaknya hingga akhirnya Allah menghadirkan sumur Zamzam. Perjuangan inilah yang kemudian diabadikan menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji melalui ritual sa’i.

Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa perjuangan Sayyidah Hajar, tidak akan ada ritual sa’i yang diwajibkan bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan, jejak langkah seorang perempuan justru diabadikan Allah dalam Al-Qur’an dan menjadi bagian dari ibadah wajib haji.

Baca Juga:

Di tengah modernitas, sumur Zamzam juga menyimpan makna simbolik yang jauh melampaui sekadar sumber air. Arab Saudi mungkin dikenal dunia sebagai negeri penghasil minyak terbesar, tetapi sejatinya Zamzam jauh lebih dekat dengan kebutuhan dasar manusia.

Minyak dapat menggerakkan industri dan ekonomi, namun tanpa minyak manusia masih dapat bertahan hidup. Sebaliknya, tanpa air kehidupan akan berhenti dan kematian menjadi kenyataan yang tak terelakkan. 

Perayaan Idul Adha selama ini lebih sering dipahami sebagai kisah kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Tuhan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI