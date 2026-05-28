Iduladha, DPP KNPI Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Raya Iduladha 1448 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat.

Kegiatan pemotongan hewan kurban dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KNPI, senior KNPI, serta masyarakat sekitar. Tahun ini, DPP KNPI menyalurkan sejumlah hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya menjadi ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Apalagi di tengah-tengah kondisi geopolitik global yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional, kita perlu memperkuat solidaritas kebangsaan dan kepedulian sosial yang tinggi untuk sama-sama membantu masyarakat kita dalam menghadapi tantangan bangsa, agar stabilitas nasional tetap terjaga untuk menopang program-program strategis pemerintah,” ujarnya.

Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan berharap DPP KNPI terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata. Ia juga ingin kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara organisasi kepemudaan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda Indonesia. (tan/jpnn)



