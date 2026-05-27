Iduladha Tahun Ini, Holywings Peduli Bagikan 55 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - Program sosial Holywings Group melalui Holywings Peduli kembali berbagi hewan kurban kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Jabotabek dan Jawa Barat pada Iduladha tahun ini.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan berbagi manfaat bagi lingkungan sekitar, khususnya di momen penuh makna seperti Idul adha.



Pada perayaan Iduladha tahun ini, Holywings Peduli menyalurkan lebih dari 55 ekor hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing ke berbagai wilayah dan lingkungan masyarakat.

Penyaluran dilakukan secara bertahap ke beberapa titik, di antaranya Kelurahan Senayan, Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Karet Kuningan, Kemang serta wilayah lain dalam cakupan Jabotabek dan Jawa Barat.

Hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui panitia kurban dan pengurus wilayah setempat.



Seluruh hewan kurban yang disalurkan dipastikan telah memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban sesuai syariat Islam. Hewan kurban dipilih dalam kondisi sehat, tidak cacat, aktif, memiliki nafsu makan yang baik, serta telah memenuhi usia minimal untuk kurban.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa kegiatan berbagi hewan kurban ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.



“Melalui momentum Iduladha, kami ingin menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Holywings Peduli berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat hubungan baik dengan lingkungan sekitar,” ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Menurutnya, Holywings Peduli berkomitmen memastikan seluruh hewan kurban yang diberikan memenuhi standar kesehatan dan syariat.

“Kami memastikan hewan kurban yang disalurkan berada dalam kondisi sehat dan sesuai syarat kurban, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dengan aman dan nyaman. Tahun ini kami juga bersyukur dapat menyalurkan lebih dari 55 ekor hewan kurban ke berbagai wilayah,” tambahnya.



Lurah Senayan Jakarta Selatan Siti Fauziah Ghozali turut memberikan apresiasi atas kegiatan sosial yang dilakukan Holywings Peduli di wilayahnya.



Pihaknya menyambut baik kepedulian yang diberikan Holywings Peduli kepada masyarakat.

"Bantuan hewan kurban ini tentunya sangat berarti bagi warga dan menjadi bentuk sinergi positif antara perusahaan dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.



Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan Saiman, S.Ag., S.AP. juga berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.



“Kegiatan berbagi di momen Iduladha seperti ini sangat baik untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kami mengapresiasi kontribusi Holywings Peduli yang telah ikut berbagi dengan masyarakat,” lanjutnya.

Selain menjadi bentuk ibadah dan kepedulian sosial, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Proses penyerahan hewan kurban berlangsung dengan tertib dan tetap mengedepankan koordinasi bersama aparat wilayah serta panitia kurban setempat.



Melalui kegiatan berbagi kurban, Holywings Peduli kembali menegaskan komitmennya untuk terus aktif dalam berbagai program sosial kemasyarakatan yang memberikan dampak positif secara langsung bagi warga. (jpnn)



