Idulfitri, Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan momen kemenangan ini sebagai ajang memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global.
Dalam pesannya, Prabowo mengawali dengan rasa syukur karena seluruh umat Muslim kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idulfitri. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, serta pemerintah Republik Indonesia.
"Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita manfaatkan momen Idulfitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi," ujar Prabowo melalui unggahan YouTube Sekretariat Presiden dikutip di Jakarta, Jumat.
Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Idulfitri sebagai momentum saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.
Menurutnya, kebersamaan dan persatuan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.
Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja keras dalam membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan kuat.
"Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat," kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
