IDW 2025 di PIK2 Resmi Dimulai, Desain Jadi Bahasa Universal yang Membumi

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menjadi pusat perhatian dunia kreatif dengan penyelenggaraan Indonesia Design Week (IDW) 2025.

Selama sembilan hari penyelenggaraan IDW pada 12–20 September, kawasan Indonesia Design District (IDD) berubah menjadi panggung selebrasi desain, seni, dan arsitektur.

Event tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan gagasan segar dari para kreator Indonesia dan mancanegara.

IDW tahun ini mengusung tema ‘Ideantity’ yang merupakan akronim dari ‘idea’ dan ‘identity’ yang dipadukan.

Melalui tema itu, IDW 2025 mengajak komunitas kreatif untuk menegaskan jati diri desain Indonesia di kancah internasional, sekaligus menandai pergeseran posisi bangsa dari konsumen menjadi kontributor aktif dalam percakapan desain global.

“Melalui Indonesia Design Week, kami ingin menunjukkan bahwa desain bukan hanya milik kalangan tertentu. Desain bisa menjadi bahasa universal, yang menyatukan ide, budaya, dan komunitas,” ujar Aditya Rahmat Darwanto selaku perwakilan IDW.

Menurut dia, ada hal lain yang tak kalah penting dalam IDW 2025. “Desain juga harus membumi, relevan, dan punya dampak langsung ke masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai pusat desain dan furnitur terbesar di Indonesia, IDD PIK2 berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui beragam program.