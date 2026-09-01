IDW 2026 di IDD PIK2 Bawa Kreativitas AI Lewat CapCut Design Studio 2.0, Hadiahnya MacBook Neo

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Perkembangan artificial intelligence atau akal imitasi (AI) makin memperluas cara masyarakat menciptakan dan menikmati desain.

Kini, teknologi itu ikut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Design Week (IDW) 2026 yang akan berlangsung di Indonesia Design District (IDD), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang.

Dalam rangka itu pula CapCut menghadirkan “Prompt The Future: Design Studio 2.0 Challenge” sebagai kompetisi daring yang mengajak pengguna mengeksplorasi kreativitas melalui teknologi AI.

Periode pengiriman karya berlangsung mulai 28 Agustus hingga 16 September 2026. Setelah itu, tahap penilaian berlangsung pada 16-18 September, sedangkan pemenangnya diumumkan pada 26 September 2026.

Kompetisi itu memanfaatkan CapCut Design Studio 2.0, fitur berbasis AI yang dirancang untuk membantu proses pembuatan aset desain.

Bagi pengguna pemula, fitur tersebut dapat membantu menerjemahkan gagasan menjadi visual tanpa harus berhadapan dengan proses teknis yang kompleks. Adapun bagi desainer profesional, teknologi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat eksplorasi serta pengembangan konsep.

Terdapat dua kategori dalam kompetisi ini, yakni Track 1 Best Design dan Track 2 Design Marathon. Kategori Track 1 Best Design meminta pesertanya menghasilkan karya desain menggunakan Design Studio 2.0, sementara Track 2 Design Marathon menantang peserta membuat minimal lima gambar AI.

Karya peserta harus dipublikasikan melalui media sosial dengan akun yang terbuka untuk publik agar dapat diverifikasi. Peserta wajib mencantumkan #CCPromptTheFuture dan #capcutdesignstudio serta menandai @capcutapp.id dan @iddesignweek.