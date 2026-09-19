IDW 2026, Sleep&Co Memperkenalkan Konsep Curated Sleep Destination

jpnn.com - JAKARTA - Sleep&Co ambil bagian dalam Indonesia Design Week 2026 di Indonesia Design District Pantai Indah Kapuk 2 (IDD PIK 2) pada 18-27 September 2026.

Perusahaan menyiapkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan industri hospitality, perlengkapan tidur, serta wellness. Rangkaian kegiatan itu antara lain Bedding Competition, pertemuan pelaku industri, hingga sesi yoga.

Kehadiran Sleep&Co di IDW 2026 diawali dengan jamuan makan malam yang dihadiri sejumlah tamu, termasuk duta besar dan perwakilan dari 36 negara, perwakilan Agung Sedayu Group, Duta Abadi Primantara, serta mitra bisnis.

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"Kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan unsur desain dengan pengalaman tidur," kata Retail & Hospitality Project Sales Director PT Duta Abadi Primantara Anna Nadia, Sabtu (19/8).

Menurut dia, perlengkapan tidur, seperti kasur, bedding, dan aksesori, tidak hanya berperan dalam penataan kamar, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan well-being penggunanya.

Dalam IDW 2026, Sleep&Co juga memperkenalkan konsep curated sleep destination, yakni menghadirkan sejumlah merek perlengkapan tidur dan produk kenyamanan dalam satu tempat.

Beberapa merek yang tersedia di antaranya Harrison Spinks, King Koil, Serta, Tempur, Florence, Ogawa, Stressless, Norwegian Comfort, dan Bedgear.

Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bedding Competition pada 23 September 2026. Kegiatan yang digelar bersama Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) tersebut akan melibatkan perwakilan sejumlah hotel di Indonesia.