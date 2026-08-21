IEE Series 2026 Hadirkan 2.000 Perusahaan, Targetkan 75 Ribu Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 kembali digelar di JIExpo Kemayoran melalui Energy Week pada 2–5 September dan Engineering Week pada 9–12 September 2026.

IEE Series 2026 menargetkan kehadiran lebih dari 75.000 trade attendees serta melibatkan lebih dari 2.000 perusahaan peserta dari 39 negara dan wilayah.

Mengusung tema Sustainability for Industrial Transformation, ajang itu akan menghadirkan 10 platform pameran dalam dua pekan penyelenggaraan di Jakarta.

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Sektor yang dicakup meliputi energi, ketenagalistrikan, baterai, infrastruktur digital, konstruksi, pertambangan, minyak dan gas, hingga manajemen kebencanaan.

Deputy Event Director Pamerindo Indonesia, Hanung Hanindito menyebut skala penyelenggaraan tahun ini menunjukkan perkembangan IEE Series sebagai platform pertemuan utama.

"Kami melihat kebutuhan yang semakin besar terhadap ruang yang dapat mempertemukan pelaku industri, penyedia teknologi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pengetahuan dalam dunia industri," kata Hanung di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Hanung menjelaskan penerapan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional.

Dia menyatakan pihaknya mempertemukan pelaku industri dengan berbagai teknologi dan solusi untuk mendukung perkembangan industri yang semakin bertanggung jawab melalui Mining Indonesia.