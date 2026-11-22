jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Persetujuan Perlindungan Investasi (Investment Protection Agreement/IPA) di Brussels, Belgia, pada Sabtu (21/11).

Kesepakatan itu membuka peluang lebih luas bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Eropa, menarik investasi berkualitas, memperkuat industri nasional, hingga menciptakan lapangan kerja.

Penandatanganan tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maros Sefcovic

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Airlangga mengatakan penandatanganan IEU-CEPA dan IPA sebagai tonggak baru hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa setelah melalui proses perundingan selama hampir satu dekade, sejak Juli 2016.

"Penandatanganan ini merupakan sebuah tonggak penting, bukan tujuan akhir. Hari ini, kita memasuki tahap implementasi yang menuntut kerja lebih keras dibandingkan proses negosiasi itu sendiri,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi.

“Hal ini diperlukan agar dunia usaha dan masyarakat di kedua belah pihak dapat segera merasakan manfaatnya, paling lambat mulai 1 Januari 2027," lanjutnya.

Salah satu manfaat paling konkret dari kesepakatan tersebut adalah terbukanya akses pasar Eropa melalui penghapusan bea masuk bagi sebagian besar produk Indonesia.

Sebanyak 90,4 persen atau 8.820 dari total 9.754 pos tarif Uni Eropa akan langsung menikmati tarif nol persen sejak hari pertama perjanjian berlaku. Persentase tersebut meningkat menjadi 98,4 persen sesuai jadwal liberalisasi.