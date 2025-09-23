IEU-CEPA Resmi Diteken, Indonesia-Uni Eropa Mulai Babak Baru Sejarah Dagang

jpnn.com, BALI - Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali, Selasa (23/9/2025).

"Penandatangan kesepakatan ini menandai tonggak sejarah dagang setelah hampir satu dekade proses perundingan," demikian keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (23/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penandatangan ini menjadi pencapaian besar sejak perundingan pertama di Brussels pada 20–21 September 2016.

“Perjalanan sembilan tahun ini telah membawa kita pada sebuah tonggak bersejarah yang mencerminkan komitmen bersama dan berkelanjutan kita terhadap kemitraan ekonomi yang terbuka, adil, dan berkelanjutan melalui IEU–CEPA,” ungkap Airlangga dalam pernyataan bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic di Bali, Selasa (23/09).

Melalui kesepakatan ini, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Vietnam yang terlebih dahulu menandatangani CEPA dengan Uni Eropa.

Airlangga menegaskan hal ini akan menjamin terciptanya persaingan yang lebih adil bagi produk dan investasi Indonesia dan menegaskan posisi kuat Indonesia di kancah global.

Komisioner Uni Eropa Maros Sefcovic menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini bersama Menteri Airlangga, juga seluruh Duta Besar Uni Eropa dan tim negosiasi Indonesia yang sangat tangguh, kuat, dan dinamis pada seremoni bersejarah ini. Saya ingin memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Menteri Airlangga, karena dedikasi pribadi, keterlibatan yang konstruktif, dan kepemimpinan politik yang kuat, merupakan kunci dan berperan penting dalam membawa kita ke momen yang sungguh bersejarah ini,” ungkap Komisioner Uni Eropa Maroš.