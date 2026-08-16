FIFA ASEAN Cup 2026: Bangladesh Gantikan India, Timnas Indonesia Dapat Tantangan Baru

jpnn.com - Bangladesh dipastikan akan menggantikan India pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Melansir The Daily Star, kepastian tersebut diperoleh setelah Komite Tim Nasional (NTC) Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF) menggelar rapat pada Jumat (14/8/2026).

Anggota NTC sekaligus Komite Eksekutif BFF Sayed Hasan Kanon mengungkapkan mayoritas anggota forum menyetujui Bangladesh tampil pada ajang resmi FIFA tersebut.

Keikutsertaan itu menjadi bagian dari persiapan Bangladesh menghadapi turnamen antarnegara Asia Selatan.

"Pendapat kami bulat untuk mengikuti turnamen ini sebagai bagian dari persiapan tim nasional Bangladesh menghadapi SAFF Championship."

"Pada FIFA ASEAN Cup 2026, kami akan menghadapi lawan-lawan yang lebih baik," ujar Kanon.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 September hingga 4 Oktober mendatang.

Bangladesh akan berada di Grup A bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.