IFG Ajak Ribuan Pesepeda Berbagi Lewat Bike For Charity 2026

jpnn.com, TASIKMALAYA - Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan dan investasi menggelar IFG Bike For Charity 2026 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu (31/10).

Kegiatan yang diikuti oleh 4.000 pesepeda ini memadukan olahraga, aksi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi IFG dalam memeriahkan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan pelaku usaha setempat.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan IFG Bike For Charity 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Danantara Indonesia, IFG terus menjalankan transformasi bisnis untuk memperkuat ketahanan finansial, meningkatkan daya saing industri asuransi dan penjaminan, serta menciptakan nilai berkelanjutan.

Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penguatan kinerja perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami percaya olahraga bukan hanya tentang menjaga kesehatan, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Melalui IFG Bike For Charity 2026, kami ingin mengajak masyarakat bergerak bersama, berbagi, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Inilah semangat transformasi yang kami dorong di IFG, yaitu menghadirkan manfaat nyata dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Hexana.

Dalam pelaksanaannya, IFG Bike For Charity 2026 mengintegrasikan partisipasi pesepeda dengan program donasi untuk setiap peserta.