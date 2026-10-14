IFG Legal Forum 2026 Perkuat Transformasi Bisnis & Mitigasi Risiko Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi menggelar IFG Legal Forum 2026, untuk memperkuat tata kelola, mitigasi risiko hukum, dan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan IFG dan anggota holding.

IFG Legal Forum 2026 dihadiri oleh Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko, Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah, Direktur Teknik IFG Rianto Ahmadi, Direktur Keuangan IFG Heru Handayanto, serta jajaran Direksi anggota holding IFG yang membawahi fungsi hukum.

Forum ini menjadi bagian dari upaya IFG mendorong transformasi bisnis untuk memperkuat ketahanan finansial dan menciptakan nilai berkelanjutan melalui praktik bisnis yang prudent, akuntabel, dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rizal Ariansyah mengatakan transformasi bisnis membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan sekaligus disiplin dalam menjalankan tata kelola dan manajemen risiko.

“Transformasi bisnis harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang semakin kuat. Setiap keputusan bisnis perlu memiliki dasar yang rasional, didukung informasi dan kajian yang memadai, serta mempertimbangkan risiko secara menyeluruh,” ujar Rizal.

"Fondasi tersebut penting agar perusahaan memiliki ruang untuk bertumbuh dan berinovasi, namun tetap akuntabel dan mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan," imbuhnya.

Sejalan dengan agenda tersebut, IFG juga terus melakukan penyelarasan bisnis melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas usaha, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional, termasuk melalui berbagai langkah konsolidasi dan streamlining di dalam ekosistem.