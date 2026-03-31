IFG Life Dinilai Jadi Patokan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anggota IFG, BUMN holding asuransi, penjaminan, dan investasi, dinilai memberikan dampak positif bagi industri asuransi secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang dinilai semakin baik dalam pengelolaan bisnis asuransi.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR, Herman Khaeron, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertema 'Standar Baru Tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia'.

"IFG Life sekarang sudah disebutkan mulai mendapatkan keuntungan. Artinya masyarakat percaya dengan pengelolaan asuransi kepada IFG (Life). Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baik ini akan memberikan kepercayaan publik kepada industri asuransi lainnya," kata Herman.

Anggota Komisi VI ini menilai kinerja yang ditunjukkan oleh IFG Life sudah menjadi patokan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

Dia berharap kepercayaan yang diberikan masyarakat ini bisa terus dijaga.

“Ini penting karena tidak hanya (berdampak) untuk penguatan IFG (Life), tapi untuk eksistensi industri asuransi lainnya juga,” ujarnya.

Herman menyebut kunci kepercayaan publik terhadap IFG Life tak lain adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.