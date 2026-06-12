IFG Life Kembali Jadi Official Insurance Partner BTN JAKIM 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mendorong gaya hidup sehat masyarakat Indonesia dengan kembali hadir sebagai Official Insurance Partner BTN Jakarta International Marathon 2026 (BTN JAKIM 2026).

Ajang lari bergengsi ini akan berlangsung pada Sabtu & Minggu, 13 & 14 Juni 2026, di Kawasan Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dengan ribuan pelari dari berbagai kategori.

Plt. Direktur Bisnis Korporasi IFG Life, Fabiola Noralita menuturkan ini merupakan tahun ketiga berturut-turut IFG Life berpartisipasi sebagai Official Insurance Partner BTN JAKIM.

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Pada penyelenggaraan tahun ini, IFG Life memberikan dukungan sekaligus menyediakan perlindungan asuransi bagi total 20.019 peserta, yang terdiri dari 5.356 peserta kategori 5K dan 14.663 peserta kategori 10K.

Perlindungan diberikan melalui produk IFG Group Life Protection dengan manfaat berupa:

Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan Rp19.500.000,00;

Santunan cacat tetap akibat kecelakaan Rp19.500.000,00;

Santunan biaya pengobatan/perawatan akibat kecelakaan hingga Rp1.950.000,00.

Fabiola mengatakan keterlibatan IFG Life dalam BTN JAKIM 2026 merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup aktif dan sehat masyarakat Indonesia.

“Untuk ketiga kalinya, IFG Life hadir untuk memberikan dukungan di BTN JAKIM 2026, dan semangat kami tidak pernah berkurang. Bagi IFG Life, ini adalah cara kami untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan perlindungan yang kami berikan, kami ingin para pelari bisa berlari dengan tenang, aman, dan menikmati setiap kilometer tanpa rasa khawatir,” ujar Fabiola.

Keikutsertaan IFG Life sebagai Official Insurance Partner BTN JAKIM 2026 merupakan wujud nyata dari misi perusahaan untuk hadir di tengah aktivitas masyarakat dan memberikan perlindungan yang berarti, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jiwa bagi setiap keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan.(chi/jpnn)