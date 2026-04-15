IFG Life Siapkan Rp 7,5 Triliun Untuk Bayar Klaim Polis Eks Nasabah Jiwasraya 

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) selama lima tahun secara konsisten telah melaksanakan pengelolaan polis hasil restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), termasuk melalui pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada para nasabah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Pada 2026, IFG Life akan melakukan pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada 94.793 nasabah eks-Jiwasraya dengan total nilai mencapai lebih dari Rp7,5 triliun, sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhinya hak-hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya, Pemerintah telah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp26,56 triliun kepada IFG Life melalui IFG.

Dukungan ini menjadi bagian penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemenuhan kewajiban kepada nasabah.

Direktur Keuangan Merangkap Plt. Direktur Utama IFG Life, Ryan Diastana Firman, menyampaikan pelaksanaan pembayaran klaim tersebut merupakan wujud tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada IFG Life.

"IFG Life berkomitmen menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya dengan penuh tanggung jawab, dengan memastikan pembayaran klaim dan manfaat asuransi secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik," ujar Ryan.

"Dukungan Pemerintah melalui PMN juga menjadi fondasi penting bagi kami untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan polis ini, sekaligus memperkuat perlindungan bagi nasabah ke depan," imbuhnya.

Dalam memberikan layanan kepada nasabah, IFG Life memastikan proses pengajuan klaim mudah dan tanpa biaya.