IFG & Relawan Bakti BUMN 2025 Bersatu Rayakan HUT Ke-80 RI di Maros

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG) bersama anggota holding—Jasindo, Askrindo, Jamkrindo, dan Jasa Raharja bersama masyarakat dan Relawan Bakti BUMN bersatu melaksanakan upacara bendera HUT ke-80 RI di Desa Salenrang.

Upacara itu menjadi simbol persatuan dan komitmen BUMN hadir, tidak hanya melalui peran bisnis, tetapi juga lewat kontribusi sosial.

Direktur SDM IFG Rizal Ariansyah menyatakan momentum kemerdekaan tahun ini sejalan dengan misi Relawan Bhakti BUMN.

“Semangat 17 Agustus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah hasil gotong royong. Melalui Relawan Bakti BUMN, kami ingin menghidupkan kembali semangat itu di tengah masyarakat, dengan menghadirkan kontribusi nyata sekaligus membentuk karakter para pegawai muda BUMN,” ujar Rizal.

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata yant hadir langsung di Maros, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan IFG dan anggota holding dalam menggerakkan sukarelawan.

“Peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa generasi muda BUMN tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Relawan Bakti BUMN adalah cerminan kepemimpinan masa depan yang berakar pada gotong royong,” kata Tedi.

Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BUMN atas sinergi yang nyata dengan masyarakat.

“Kegiatan Relawan Bhakti BUMN yang bersamaan dengan perayaan HUT Kemerdekaan ini memberi arti penting bagi masyarakat Maros. Kehadiran BUMN membuat semangat merdeka semakin terasa, tidak hanya dalam upacara, tetapi juga dalam wujud nyata pembangunan sosial,” ungkapnya.