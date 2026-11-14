IFG Synergy Day 2026: Dorong Inklusivitas dan Nilai Sosial Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG) berkolaborasi dengan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jakarta menghadirkan puluhan atlet paralimpik berprestasi, dalam kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan sejauh 2,5 kilometer bersama insan IFG Group dan para pemangku kepentingan.

Mengusung tema Synergy Beyond Limits, Every Step Serves The Nation, kegiatan yang diikuti 300 peserta ini digelar di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Sabtu (14/11).

Selain kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan, dalam momen ini, IFG juga memberikan apresiasi pada para atlet paralimpik berprestasi dari NPCI Jakarta.

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Dari 40 atlit yang diundang 24 di antaranya merupakan atlit peraih mendali baik di laga nasional maupun internasional.

“Bagi IFG, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi yang dapat kami hadirkan bagi masyarakat. Melalui sinergi antarentitas dan kolaborasi dengan berbagai komunitas, kami ingin memastikan transformasi IFG turut menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan, termasuk dengan membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas,” ujar Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko.

Menurutnya, semangat Synergy Beyond Limits mencerminkan komitmen IFG untuk membangun kolaborasi yang melampaui batas organisasi, sementara Every Step Serves The Nation menjadi pengingat setiap langkah dan kontribusi bersama bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

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IFG Synergy Day 2026 juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Melalui kegiatan ini, IFG berharap sinergi yang terbangun tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.