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Iga Swiatek Pukul Wanita China di Babak Pertama US Open 2026

Iga Swiatek Pukul Wanita China di Babak Pertama US Open 2026
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Iga Swiatek di US Open 2026. Foto: usopen

jpnn.com - NEW YORK – Wanita pujaan Polandia Iga Swiatek melangkah mulus ke babak kedua atau 64 Besar US Open 2026.

Juara US Open 2022 itu melewati ujian pertama di ajang grand slam penutup tahun itu dengan mengalahkan perempuan China berusia 25 tahun Wang Xiyu.

Mbak Iga menang 6-2, 6-3 pada laga berdurasi satu jam 28 menit di Louis Armstrong Stadium, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Selasa (1/9) pagi WIB.

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“Ini hari baik untuk saya. Bahagia? Tentu saja. Ini grand slam," ujarnya kepada awak US Open 2026 on court setelah laga.

"Saya harus terus mengembangkan permainan dan mencoba bertahan sejauh mungkin," imbuh Iga.

Di babak kedua, Iga Swiatek ketemu petenis Argentina Nadia Podoroska.

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Sementara itu, di sektor tunggal putra, unggulan kedua Carlos Alcaraz juga ke babak kedua setelah menaklukkan Roman Safiulin 6-4, 6-4, 6-4.

Jaime Faria menjadi lawan berikutnya buat Alcaraz. (uso/jpnn)

Tak cuma Iga Swiatek, tetapi Carlos Alcaraz juga masuk babak kedua US Open 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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