IGIP Perkuat Komitmen Kawasan Industri Hijau Lewat Program Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT International Green Industrial Park (IGIP) memperkuat komitmennya terhadap pembangunan sosial dan lingkungan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah.

Upaya tersebut dijalankan sejak tahap awal pembangunan kawasan industri hijau perusahaan. Program unggulan yang dijalankan antara lain pembangunan akses jalan desa dan revitalisasi pasar rakyat.

Program “Pasar Rakyat Eco Bahari and Rural Road Connectivity: Connecting Access, Driving Economic Growth” difokuskan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan industri.

Manager External Relation PT IGIP Benny Wijaya, mengatakan konsep kawasan industri hijau yang diusung perusahaan bukan sekadar identitas bisnis, melainkan bentuk komitmen terhadap keseimbangan antara pertumbuhan industri, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi kami, predikat Kawasan Industri Hijau bukan sekadar jargon bisnis semata. Ini adalah komitmen nyata kami untuk menciptakan keseimbangan yang utuh antara pertumbuhan industri, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Benny dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Menurut Benny, pembangunan akses jalan desa dan revitalisasi pasar rakyat dilakukan untuk mempermudah mobilitas logistik warga sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dia menambahkan, perusahaan juga terus mengedepankan koordinasi bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam setiap pelaksanaan program sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Wakil Supervisor ESG PT IGIP, Indriani, mengatakan perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif sosial sejak kawasan industri belum beroperasi penuh. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan sejak tahap awal pembangunan.