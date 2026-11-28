jpnn.com - Suzuki Motor Corporation baru saja memperkenalkan All-new Ignis EV sebagai mobil listrik ringkas pertamanya untuk pasar global.

Lewat Ignis EV, Suzuki membidik konsumen yang ingin beralih dari mobil bermesin bensin (ICE) maupun kendaraan berdimensi besar ke mobil listrik yang praktis.

Ukuran bodi yang ringkas dirancang agar mudah bermanuver di jalanan perkotaan yang padat, tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara.

Baca Juga: Alasan SIS Mengakhiri Penjualan Suzuki Ignis di Indonesia

Representative Director and President Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki, menyebut peluncuran Ignis EV merupakan perwujudan nyata dari filosofi perusahaan dalam meracik mobil kecil yang efisien.

“All-new Ignis adalah EV kompak pertama Suzuki untuk pasar global, yang menyatukan pengalaman puluhan tahun kami dalam pengembangan mobil kecil, wawasan dari pelanggan di seluruh dunia, serta filosofi Suzuki ‘Sho-Sho-Kei-Tan-Bi’ (Lebih Kecil, Lebih Sedikit, Lebih Ringan, Lebih Pendek, dan Indah),” ujar Toshihiro Suzuki dalam konferensi pers.

Nama Ignis sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti api.

Suzuki kembali menghidupkan nama tersebut sebagai simbol semangat baru, meneruskan karakter berani dan unik.

Secara tampilan, Ignis EV memadukan tiga konsep utama: Smart, Iconic, dan Cozy.