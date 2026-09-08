Igor Tolic Bawa Kabar Baik Menjelang Duel Panas Persija vs Persib

jpnn.com - BANDUNG - Duel panas Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Maung Bandung terus melakukan persiapan menjelang laga tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore itu.

Pascakemenangan melawan PSM Makassar kemarin, Persib Bandung kini fokus memulihkan kondisi pemain agar bisa kembali bugar saat meladeni Persija Jakarta.

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"Hari ini kami masih dalam tahap pemulihan. Besok kami akan mulai melakukan persiapan untuk pertandingan," kata Pelatih Persib Igor Tolic saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (8/9).

Menjelang duel dengan Persija, Igor memastikan timnya sudah siap sepenuhnya. Pemain yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah mulai menunjukkan ke arah perbaikan.

"Pemain-pemain yang cedera kondisinya terus membaik. Marc (Klok) membaik, Kakang (Rudianto) juga membaik, dan Luciano juga membaik. Eliano (Reijnders) akan datang karena kakeknya meninggal dunia. Dia sempat tertahan di bandara karena adanya erupsi gunung berapi. Sekarang dia sedang dalam perbaikan dan akan segera bergabung," tutur dia. "Jadi, seharusnya kami baik-baik saja," tegas Igor.

Begitu pula kondisi penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam yang di laga sebelumnya absen dan posisinya digantikan Fitrah Maulana, juga terus membaik. Igor mengatakan bahwa Teja mengalami cedera ringan sehingga tidak dimainkan di pertandingan perdana.

"Teja juga terus membaik. Kita lihat kondisinya besok. Kami memantaunya dari hari ke hari, tetapi saya pikir kondisinya makin membaik," ujar dia. (mcr27/jpnn)