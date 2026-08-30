Igor Tolic Bawa Kabar Kurang Sedap untuk Persib Bandung Menjelang Lawan Manila Digger

jpnn.com - Persib Bandung harus menghadapi laga penting melawan Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Namun, Persib harus menatap pertandingan melawan klub Filipina tersebut dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya lengkap.

Tiga Pemain Persib Absen

Pelatih Persib Igor Tolic memastikan ada tiga pemain yang belum dapat masuk dalam rencana pertandingan, yakni Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh.

Ketiganya masih berkutat dengan cedera sehingga harus melanjutkan proses pemulihan.

Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi Tolic ketika menentukan komposisi pemain untuk menghadapi juara Philippines Football League itu.

"Lucho, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda masih belum bisa bermain pada pertandingan ini," jelasnya.

Igor Tolic Harus Putar Otak

Absennya Guaycochea dan Notsuda membuat sektor tengah Persib kehilangan dua opsi yang sebelumnya disiapkan untuk pertandingan tersebut.