Igor Tolic Beberkan Drama di Balik Malam Sempurna Persib Bandung Lawan Madura United

Igor Tolic Beberkan Drama di Balik Malam Sempurna Persib Bandung Lawan Madura United


Persib Bandung berpesta 5-0 saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan besar diraih Persib Bandung saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam WIB, berakhir dengan skor telak 5-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui aksi Ramon Tanque pada menit ke-13 dan 33', Uilliam Barros (45+2'), Andrew Jung (80'), serta Frans Putros (89').

Meski angka di papan skor terlihat mencolok, tim pelatih menilai pertandingan tidak semulus yang dibayangkan.

Asisten pelatih Persib Igor Tolic menyebut fase awal pertandingan justru menjadi ujian tersendiri sebelum timnya menemukan ritme permainan.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat."

"Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang," beber Tolic.

Tolic menjelaskan gol yang tercipta sebelum turun minum mengubah dinamika pertandingan.

Skor 5-0 tak sepenuhnya mencerminkan jalannya laga. Igor Tolic mengungkap drama di balik malam sempurna Persib Bandung kontra Madura United.

