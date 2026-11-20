jpnn.com - Ada perkembangan menarik di balik kemenangan telak Persib Bandung atas Shan United pada lanjutan Grup B ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Maung Bandung menghancurkan wakil Myanmar dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Meski hujan deras sempat membuat pertandingan tertunda sekitar 30 menit sebelum babak kedua dimulai, Persib tetap mampu menjaga intensitas permainan.

Pelatih Persib Igor Tolic pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu menjalankan tugasnya.

"Selamat untuk para pemain atas permainan yang bagus. Terima kasih kepada Bobotoh yang datang malam ini meskipun hujan," ucapnya.

"Saya pikir semua yang hadir menikmati pertandingan ini. Kami sangat senang untuk melanjutkan Shopee Cup dengan baik."

Kondisi Fisik Persib Jadi Sorotan

Tak hanya puas dengan hasil pertandingan, Tolic juga melihat perkembangan positif dari kondisi fisik skuadnya.

Pelatih asal Kroasia itu menilai waktu istirahat yang didapat anak asuhnya sebelum pertandingan memberikan dampak positif.