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Igor Tolic Berharap Bobotoh Turun Tangan Lagi, Persib Hadapi Ujian dari Australia

Igor Tolic Berharap Bobotoh Turun Tangan Lagi, Persib Hadapi Ujian dari Australia
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Foto: Persib

jpnn.com - Kemenangan dramatis atas Garudayaksa FC menyisakan satu hal penting bagi Persib Bandung.

Duel pekan ketujuh BRI Super League itu berakhir dengan skor 2-1, Minggu (25/10/2026).

Dukungan Bobotoh menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dari Pelatih Persib Igor Tolic.

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Energi Positif Bobotoh

Menurutnya, kehadiran suporter di tribune memberikan dorongan tambahan bagi para pemain ketika pertandingan berlangsung ketat.

Tolic menilai dukungan tersebut bukan sekadar meramaikan suasana stadion. Energi yang disalurkan suporter turut membantu para pemain menjaga semangat hingga pertandingan berakhir.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bobotoh. Dukungan mereka punya arti besar bagi kami. Kehadiran mereka membuat para pemain terus berjuang sampai akhir dan memberi kami energi tambahan," ucapnya.

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Situasi Sulit saat Menghadapi Garudayaksa FC

Persib sempat menghadapi situasi sulit setelah Garudayaksa berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Maung Bandung tidak menyerah dan akhirnya mengamankan tiga poin melalui gol Adam Alis pada penghujung pertandingan.

Bagi Tolic, pertandingan tersebut memperlihatkan bagaimana atmosfer stadion yang hidup dapat memberikan dampak positif bagi sepak bola.

Persib Bandung akan menghadapi Melbourne Victory di kompetisi Asia. Igor Tolic menyoroti satu faktor penting yang bisa menambah kekuatan Maung Bandung.

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