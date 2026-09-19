Igor Tolic Bicara Ancaman Persijap, Rekor Musim Lalu Jadi Alarm buat Persib

jpnn.com - Persijap Jepara masih menjadi ancaman serius bagi Persib Bandung.

Bagaimana tidak? Sejak musim 2025/2026, Persib belum pernah mengalahkan Persijap maupun mencetak gol ke gawang tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut di kompetisi BRI Super League.

Pada musim lalu, Persib menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, 18 Agustus 2025.

Dua gol Persijap dicetak Carlos Franca pada menit ke-69 dan Abdallah Sudi menit ke-90. Sementara itu, satu-satunya gol Persib disumbangkan Uilliam Barros melalui titik penalti.

Memasuki putaran kedua, Persib kembali gagal membobol gawang Persijap. Pertandingan pada pekan terakhir tersebut berakhir tanpa gol.

Persijap pun menjadi satu-satunya tim di Liga 1 yang tidak berhasil dikalahkan Persib pada musim lalu.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai salah satu penyebab timnya kesulitan menghadapi Persijap ialah keputusan dalam memilih pemain pengganti. Selain itu, Persijap juga memperkuat skuadnya pada awal putaran kedua.

"Saya pikir mereka memiliki manajemen yang bagus. Perekrutan pemain mereka juga semakin baik. Pada Januari, mereka mendatangkan banyak pemain sehingga tim menjadi lebih stabil, terorganisasi, dan ditangani pelatih yang bagus," kata Igor dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (19/9/2026).