Igor Tolic Bicara Soal Target Persib di ACC Shopee Cup 2026
jpnn.com, BANDUNG - Perjuangan Persib Bandung di kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026 resmi dimulai.
Maung Bandung akan menghadapi wakil Tailan, Port FC di laga perdana Grup B yang berlangsung di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Kamis (8/10/2026) malam.
Pelatih Persib Igor Tolic memastikan skuadnya siap melawan Port Lions di laga pembuka.
Adapun Port FC bukan klub yang asing buat Persib. Rekor pertemuan dua klub besar di Asia Tenggara itu terjadi tiga kali, yang mana Maung belum pernah menang.
Pertemuan antara Persib dengan Port FC terjadi dalam ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2024/2025 & 2025/2026.
"Kami senang bisa bertanding kembali setelah tiga minggu menjalani latihan. Kami adalah pendatang baru di kompetisi ini. Kami sebelumnya pernah bermain di ACL Two, tetapi di kompetisi ini, ini adalah pertandingan pertama kami," kata Igor.
Menurut Igor, kekuatan Port FC tidak pernah berubah. Skuad asuhan Bozidar Bandovic tetaplah tim kuat dan sulit buat ditaklukkan.
Terhitung ada delapan penggawa Port Lions yang berstatus pemain Timnas Tailan.
Pelatih Igor Tolic bicara target Persib Bandung di kompetisi ACC Shopee Cup 2026, menjelang laga perdana kontra Port FC.
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