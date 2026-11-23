jpnn.com - BANDUNG – Skor pertandingan Persib vs Bali United sebagai laga pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (22/11) malam ditutup di angka 2-1.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai rotasi pemain menjadi salah satu kunci timnya mampu mengalahkan Bali United.

Tolic mengatakan perubahan komposisi pemain dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik sekaligus kebutuhan tim untuk menjaga intensitas permainan dan meningkatkan daya serang.

“Kami bermain dengan intensitas yang sangat tinggi dan baru bermain tiga hari sebelumnya. Karena itu, kami melakukan beberapa perubahan,” ujar Tolic seusai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan pergantian pemain tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran, tetapi juga menghadirkan variasi permainan melalui masuknya pemain yang memiliki kecepatan dan energi tambahan.

Menurut dia, memasuki fase akhir pertandingan, ruang permainan cenderung lebih terbuka sehingga kehadiran pemain pengganti dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tekanan terhadap pertahanan lawan.

Tolic juga mengapresiasi upaya seluruh pemain dalam menjalankan instruksi dan beradaptasi dengan perubahan strategi selama pertandingan.

“Bali kelelahan dan kemudian pada akhirnya bisa saja (lebih banyak gol). Menurut saya ini kemenangan yang memang pantas didapatkan," kata Tolic.