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Igor Tolic Bongkar Kekuatan Melbourne Victory, Persib Bandung Wajib Siaga!

Igor Tolic Bongkar Kekuatan Melbourne Victory, Persib Bandung Wajib Siaga!
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi tantangan serius saat menjamu Melbourne Victory pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Pelatih Igor Tolic menilai wakil Australia tersebut memiliki sejumlah keunggulan yang bisa merepotkan Maung Bandung.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Tolic ialah kemampuan Melbourne Victory mengubah situasi permainan dengan cepat.

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Selain itu, Melbourne Victory juga datang dengan pemain-pemain yang berada dalam kondisi siap tempur.

"Melbourne Victory merupakan tim berkualitas yang bermain di kompetisi bagus. Mereka memiliki pemain yang bugar dan siap, serta kemampuan transisi yang sangat baik," ucap nakhoda asal Australia itu.

"Karena itu, pertandingan ini menjadi tantangan serius bagi kami."

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Jadwal dan Klasemen

Duel Persib vs Melbourne Victory akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pertandingan matchday ketiga Grup E ini menjadi momen penting bagi Persib untuk mempertahankan posisi teratas klasemen.

Persib Bandung menghadapi tantangan serius saat menjamu Melbourne Victory pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

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