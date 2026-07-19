Igor Tolic Jagokan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

jpnn.com, BANDUNG - Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak final. Pertandingan Spanyol melawan Argentina akan jadi momen penentu kampiun turnamen empat tahunan itu.

Euforia final Piala Dunia pun terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pelatih Persib Igor Tolic juga tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan pertandingan final yang akan digelar di New Jersey Stadium, New York, pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Meski tidak ada spesifik tim yang bakal dijagokan, dia melihat kedua tim, Spanyol dan Argentina, sama-sama punya kualitas yang tidak bisa diragukan,

"Favorit saya? Saya tidak punya tim favorit. Saya hanya berharap ada pertandingan yang bagus. Spanyol terlihat bagus, dan Argentina juga tetaplah Argentina," kata Igor di Bandung, Minggu (19/7).

Menurutnya, Argentina dengan ambisinya meraih juara back-to-back Piala Dunia akan menggunakan berbagai agar bisa meredam kekuatan Spanyol.

Sementara lawannya, La Roja--julukan Spanyol--juga ingin keluar sebagai kampiun, setelah terakhir kali tim pasukan Luis de la Fuente itu juara pada 2010.

"Jadi saya hanya berharap mereka menyajikan pertandingan yang bagus," tuturnya.