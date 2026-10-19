Igor Tolic Juluki Eliano Iron Man Persib, Rekornya Bikin Takjub
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memiliki julukan khusus untuk Eliano Reijnders. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu dijuluki Iron Man alias manusia besi karena menunjukkan ketahanan fisik yang mengesankan saat Maung Bandung mengalahkan Persik Kediri.
Persib meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu malam (18/10/2026).
Julukan Iron Man diberikan bukan tanpa alasan. Eliano tercatat tampil penuh dalam sejumlah pertandingan Persib di kompetisi domestik maupun Asia. Konsistensinya di tengah jadwal padat membuat pemain berusia 25 tahun itu mendapat perhatian dari sang pelatih.
Eliano juga tercatat sebagai salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di skuad Persib. Berdasarkan catatan yang digunakan dalam naskah ini, dia telah mengumpulkan 720 menit bermain.
Menit bermain tersebut dikaitkan dengan penampilannya saat menghadapi Persija Jakarta, FC Seoul, Persijap Jepara, Port FC, Dewa United, The Cong-Viettel FC, dan Persik Kediri.
Konsistensi Eliano membuat Igor terkesan. Pelatih asal Kroasia itu menilai sang pemain memiliki etos kerja yang baik dan selalu berusaha memberikan kontribusi maksimal bagi tim.
"Itu kenapa kami mendatangkan dia, Iron Man. Dia bekerja keras sama seperti semuanya. Dia hanya salah satu dari mereka. Semuanya memberikan yang terbaik untuk para suporter, untuk klub," ujar Igor seusai pertandingan.
Igor juga mengapresiasi mentalitas para pemainnya setelah Persib mengamankan tiga poin atas Persik. Meski permainan tim belum sepenuhnya memuaskan, dia menilai semangat juang dan karakter para pemain patut mendapat pujian.
Pelatih Persib Igor Tolic menjuluki Eliano sebagai iron man. Ketahanan fisiknya menjadi kelebihan pemainnya tersebut.
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