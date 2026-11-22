Igor Tolic Kirim Instruksi Khusus ke Pemain Persib Menjelang Duel Kontra Bali United
jpnn.com - Persib Bandung mendapat pesan khusus dari pelatih Igor Tolic menjelang pertandingan melawan Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.
Tolic menilai soliditas pertahanan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan hasil pertandingan.
Persib dijadwalkan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).
Meski baru saja mencatat kemenangan besar 6-0 atas Shan United di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Tolic meminta anak asuhnya tak terlena.
Menurutnya, pertandingan melawan Bali United menghadirkan tantangan berbeda.
Kondisi Pemain Persib
Dari sisi komposisi pemain, Tolic memberikan kabar positif.
Pelatih asal Kroasia itu menyebut hampir seluruh anak asuhnya berada dalam kondisi siap, meskipun Berguinho masih diragukan akibat masalah kebugaran.
"Semuanya baik-baik saja, kecuali Berginho, semua pemain lainnya sudah siap bermain," ujar Tolic.
Igor Tolic mengirim pesan khusus kepada pemain Persib menjelang duel kontra Bali United. Ada satu hal yang menjadi perhatian utamanya.
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