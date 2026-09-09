Igor Tolic Menemukan Kesamaan Persija dengan Persib

jpnn.com - BANDUNG - Juru taktik Persib Bandung Igor Tolic sudah mengantongi kekuatan Persija.

Persib akan bertamu ke kandang Persija di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada pekan ke-2 Super League, Sabtu (12/9).

Tolic mengatakan bahwa Persija punya pertahanan yang susah ditembus di era pelatih asal Korea Shin Tae-yong.

Persib pun sudah punya rencana atau strategi untuk mendulang kemenangan kedua seusai mengatasi perlawanan PSM Makassar di pekan pertama.

“Mereka (Persija) terlihat lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Saya tidak melihat banyak hal yang tidak teratur di pertahanan mereka. Saya melihat sebuah tim terutama dalam bertahan yang sudah cukup stabil," kata Tolic.

Dia menganggap Shin Tae-yong telah membangun fondasi yang baik di Persija.

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Tolic menuturkan bahwa Persija punya lini depan yang tajam.

"Jika Anda memiliki pertahanan yang bagus dan tidak kebobolan, maka itu menjadi fondasi yang baik," ujarnya.