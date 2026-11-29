Igor Tolic Mengakui 5 Hal Setelah Persib Kalah dari Persita
jpnn.com - SERANG - Pelatih Persib Igor Tolic menerima kekalahan timnya dari tuan rumah Persita pada pekan ke-11 Super League.
Pada laga di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11) sore WIB itu, Persib kalah 1-2 meski sempat unggul lebih dahulu.
Tolic mengapresiasi kualitas Persita dan mengakui lima hal, yakni:
- Persita adalah lawan yang bagus
- Persita memiliki penyerang yang bagus
- Persita tim yang bagus
- Persita punya crossing yang sangat baik
- Persita mencetak gol yang bagus.
"Selamat untuk mereka, dan kami harus melakukan lebih baik lagi," ujar Tolic seperti dipetik dari halaman Persib.
Tolic pun memastikan timnya akan melakukan evaluasi dan berbenah.
"Persita mencetak dua gol dari peluang yang mereka ciptakan. Kami tidak mencetak gol dari peluang yang kami miliki dan akhirnya kalah," ujar Tolic.
Kekalahan dari Persita itu juga memberi Tolic catatan bahwa timnya harus lebih baik saat mengantisipasi situasi umpan silang, terutama dalam menjaga pergerakan pemain lawan di dalam kotak penalti.
"Ketika mereka melakukan crossing, kami tidak menjaga pemain dengan baik dan mereka mencetak gol. Jadi, ini bukan soal bertahan terlalu mudah, tetapi bagaimana kami mengantisipasi situasi tersebut," katanya. (pci/jpnn)
Kekalahan dari Persita itu juga memberi Tolic catatan bahwa Persib harus lebih baik saat mengantisipasi situasi umpan silang.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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