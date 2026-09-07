Igor Tolic Merendah saat Namanya Dielu-elukan Bobotoh di Stadion: Saya Belum Pantas

jpnn.com - BANDUNG - Ada yang berbeda di tribun penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar, Minggu (6/9).

Sebuah spanduk berukuran raksasa dengan wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dipajang Bobotoh menjelang laga berlangsung.

Di bawah wajah Igor, ada tulisan besar 'IN IGOR WE TRUST'. Sebuah pernyataan Bobotoh atas kepercayaan kepada Igor Tolic sebagai pelatih baru menggantikan Bojan Hodak.

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Selain itu, Bobotoh menyanyikan chant-chant yang mengele-elukan nama Igor Tolic di area stadion.

Igor mengatakan persembahan oleh Bobotoh terasa berlebihan untuknya.

Dia mengaku masih perlu pembuktian sampai akhirnya layak mendapatkan penghargaan yang begitu besar di suporter.

"Saya rasa saya masih belum pantas. Saya masih harus bekerja keras untuk membuktikan diri sebagai pelatih," kata Igor di Bandung, Senin (7/9).

Menurut Igor, keberhasilan tim tak lepas dari peran para pemain yang berjuang sampai akhir pertandingan.