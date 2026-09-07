menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Igor Tolic Merendah saat Namanya Dielu-elukan Bobotoh di Stadion: Saya Belum Pantas

Igor Tolic Merendah saat Namanya Dielu-elukan Bobotoh di Stadion: Saya Belum Pantas

Igor Tolic Merendah saat Namanya Dielu-elukan Bobotoh di Stadion: Saya Belum Pantas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Spanduk raksasa dengan gambar wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic terpasang di tribun penonton saat pertandingan Persib vs PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Ada yang berbeda di tribun penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar, Minggu (6/9).

Sebuah spanduk berukuran raksasa dengan wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dipajang Bobotoh menjelang laga berlangsung.

Di bawah wajah Igor, ada tulisan besar 'IN IGOR WE TRUST'. Sebuah pernyataan Bobotoh atas kepercayaan kepada Igor Tolic sebagai pelatih baru menggantikan Bojan Hodak.

Baca Juga:

Selain itu, Bobotoh menyanyikan chant-chant yang mengele-elukan nama Igor Tolic di area stadion.

Igor mengatakan persembahan oleh Bobotoh terasa berlebihan untuknya.

Dia mengaku masih perlu pembuktian sampai akhirnya layak mendapatkan penghargaan yang begitu besar di suporter.

Baca Juga:

"Saya rasa saya masih belum pantas. Saya masih harus bekerja keras untuk membuktikan diri sebagai pelatih," kata Igor di Bandung, Senin (7/9).

Menurut Igor, keberhasilan tim tak lepas dari peran para pemain yang berjuang sampai akhir pertandingan. 

Pelatih Persib Igor Tolic menangis terharu lihat namanya dielukkan ribuan Bobotoh di Stadion GBLA. Begini kata dia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI