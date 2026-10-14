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Igor Tolic Pasang Alarm Menjelang Persib vs Cong Viettel FC, Ada yang Bikin Waspada

Igor Tolic Pasang Alarm Menjelang Persib vs Cong Viettel FC, Ada yang Bikin Waspada
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Foto: Persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Cong Viettel FC menjelang pertandingan matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Duel Persib vs Cong Viettel akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pertandingan ini diprediksi menjadi ujian tersendiri bagi Maung Bandung. Tolic menilai wakil Vietnam itu memiliki organisasi permainan yang solid serta pemain berkualitas di sejumlah posisi.

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Cong Viettel Bukan Lawan Sembarangan

Menurut Tolic, kekuatan Cong Viettel bukan hanya terletak pada kualitas individu pemain, tetapi juga kemampuan tim menjaga organisasi permainan.

"Cong Viettel memiliki pemain lokal dengan kemampuan bagus serta pemain asing berkualitas. Tim ini terorganisasi dengan rapi serta sulit ditembus," ucap Tolic.

Selain menganalisis lawan, Tolic masih memantau kebugaran pemain setelah pertandingan melawan Dewa United di Super League 2026/2027.

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Kondisi Pemain Jadi Pertimbangan

Keputusan mengenai susunan pemain akan diambil setelah evaluasi kondisi terakhir.

"Kami memberikan waktu 24 jam lagi bagi para pemain untuk memulihkan kondisi sebelum mengambil keputusan mengenai susunan pemain," tambahnya.

Igor Tolic pasang alarm jelang Persib Bandung vs Cong Viettel di ACL Two. Apa yang membuat pelatih Maung Bandung begitu mewaspadai wakil Vietnam?

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