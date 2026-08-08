Igor Tolic Punya Alasan Khusus Datangkan Danijel Loncar ke Persib Bandung

jpnn.com - Igor Tolic ternyata tidak asal memilih Danijel Loncar untuk memperkuat Persib Bandung.

Bek asal Kroasia tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dari rencana Maung Bandung menghadapi musim 2026/27 yang bakal berlangsung padat.

Loncar datang dengan pengalaman bermain di Eropa dan telah menyepakati kontrak dua tahun bersama Persib. Kehadirannya membuat Tolic memiliki alternatif tambahan untuk mengatur komposisi lini belakang.

Bagi Tolic, banyaknya pertandingan yang harus dijalani Persib menjadi alasan utama perlunya tambahan pemain di sektor pertahanan.

"Kami membutuhkan lebih banyak pilihan di lini pertahanan. Dengan jadwal yang padat, rotasi harus dilakukan dan kehadiran Loncar akan membantu kami menjaga kondisi serta kualitas pemain," jelasnya.

Persib Siapkan Banyak Opsi

Persib musim depan tidak hanya bertarung di kompetisi domestik. Maung Bandung juga akan tampil di ajang Asia dan ASEAN sehingga kebutuhan terhadap skuad yang dalam menjadi makin besar.

Loncar nantinya bersaing dengan sejumlah pemain yang sudah mengisi posisi bek tengah, seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Faris Abdul Hafidz, Al Hamra Hehanussa, Dion Markx, dan Gabriel Mutombo.

Tolic pun memiliki keleluasaan lebih besar untuk menentukan pasangan bek sesuai karakter lawan dan kondisi pemain.