Igor Tolic Punya Cara Khusus Sambut Gerbong Timnas Indonesia di Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia sudah merapat ke Bali.

Kehadiran mereka membuat rombongan Pangeran Biru di pemusatan latihan kini mencapai 30 pemain.

Thom Haye dan Eliano Reijnders menjadi dua pemain terakhir yang tiba pada Minggu (16/8/2026) dini hari.

Sebelumnya, Saddil Ramdani, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Marc Klok, dan Beckham Putra Nugraha juga telah bergabung.

Klok dan Beckham bahkan sudah ambil bagian ketika Persib mengalahkan Sabah FC 3-0.

Igor Tolic Beri Waktu Istirahat

Kendati demikian, para pemain tersebut tidak langsung mendapat menu latihan penuh.

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Igor Tolic memilih memberikan waktu tambahan agar pemain yang baru kembali dari tugas negara bisa memulihkan kondisi setelah menjalani tugas bersama Timnas Indonesia.

"Kami ingin mereka kembali dengan kondisi tubuh yang segar dan pikiran yang tenang. Setelah itu, mereka bisa memberikan kemampuan terbaik untuk Persib," ucapnya.