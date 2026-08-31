Igor Tolic Punya Tantangan Menarik di Persib Bandung, Benteng Makin Ramai

jpnn.com - Igor Tolic kini punya pekerjaan rumah menarik di Persib Bandung pada musim 2026/27.

Kehadiran dua pemain asing baru membuat perebutan tempat utama di sektor bek tengah makin menarik.

Tercatat, Persib memiliki empat pemain asing di jantung pertahanan, yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, dan Danijel Loncar.

Keempatnya harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan Igor Tolic. Kondisi tersebut membuat setiap pemain dituntut menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Bagi Julio Cesar, banyaknya pilihan justru menjadi keuntungan karena pelatih dapat menyesuaikan komposisi berdasarkan kebutuhan pertandingan

"Saya pikir pelatih sekarang memiliki banyak pilihan. Setiap pemain mempunyai kelebihan masing-masing dan bisa membantu tim dalam pertandingan yang berbeda," ucap pemain asal Brasil itu.

Persib Punya Banyak Pilihan

Persaingan di posisi bek tengah bukan sekadar soal siapa yang menjadi starter. Kedalaman skuad juga dibutuhkan Persib untuk menghadapi jadwal kompetisi yang padat, termasuk pertandingan di level Asia.

Julio menilai kondisi tersebut dapat membuat kualitas permainan Persib tetap terjaga meski pelatih melakukan rotasi.