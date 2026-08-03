Igor Tolic Santai Laga Kontra Persija di Bali, Tapi Waswas Persib Dihantam Badai Cedera

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Bali. Pelatih Igor Tolic, mulai khawatir dengan kondisi skuadnya yang mulai dihantam badai cedera.

Igor mengaku makin khawatir karena daftar pemain yang masuk ruang perawatan terus bertambah.

Dion Markx dipastikan menepi dalam dua pertandingan ke depan, sementara Berguinho harus absen setidaknya selama satu bulan.

"Dion dipastikan absen untuk dua pertandingan ini. Berguinho absen minimal satu bulan. Jadi kami masih punya dua pertandingan lagi dan tradisi ada pemain cedera di Piala Presiden ini terus berlanjut," kata Igor.

Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, situasi tersebut sangat merugikan Persib karena akan menghadapi agenda yang jauh lebih penting, yakni babak kualifikasi ACL Two.

Igor menilai turnamen pramusim yang terlalu padat berpotensi menguras kondisi fisik pemain.

"Jadi ini selalu berdampak pada Persib karena kami punya pertandingan kualifikasi (ACL Two). Tahun lalu kami kehilangan beberapa pemain, tahun-tahun sebelumnya kami juga kehilangan beberapa pemain karena terlalu intensif untuk dimainkan," ujarnya.

Igor pun menyoroti format Piala Presiden 2026 yang dinilainya makin menguras tenaga.