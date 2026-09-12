Igor Tolic Sempat Berpikir Hasil Persija Vs Persib Bukan 2-1
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persib Igor Tolic tidak mampu menyembunyikan rasa kekecewaan seusai timnya kalah dari Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.
Manajer kelahiran 25 September 1977 itu menilai tim asuhannya kurang fokus utamanya di pengujung laga.
Pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) sore itu Persib menyerah dengan skor 1-2.
Persib tertinggal terlebih dahulu di laga ini melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-42.
Tim berjuluk Maung Bandung itu sempat mencetak gol penyeimbang pada menit ke-82 lewat Balsa Sekulic.
Pertahanan Persib kemudian lengah setelah gol tersebut sehingga Ivan Mamut mampu mencetak gol kemenangan buat Persija pada menit 90+2.
“Pada akhirnya, ada satu sapuan bola yang kurang beruntung, kemudian terjadi umpan silang dan gol,” ujar Igor.
“Sebelum itu saya sempat berpikir pertandingan akan berakhir dengan skor 1-1," imbuhnya.
Pelatih Persib Igor Tolic tidak mampu menyembunyikan rasa kekecewaan seusai timnya kalah dari Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27
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