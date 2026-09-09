Igor Tolic Tak Kuasa Menahan Haru, Ada yang Istimewa dari Bobotoh Persib
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic merasa tersentuh dengan kepercayaan besar yang diberikan Bobotoh.
Bagi Tolic, apa yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026), saat menghadapi PSM Makassar menjadi pengalaman yang sulit dilupakan.
Ribuan Bobotoh memberikan dukungan melalui koreografi besar yang memenuhi tribune.
Momen tersebut terasa semakin spesial karena menjadi bagian dari pertandingan resmi pertama Tolic bersama Maung Bandung. Persib pun menutup laga dengan kemenangan 3-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu.
"Ini benar-benar emosional bagi saya. Saya mengenal banyak pelatih hebat, tetapi tidak semuanya pernah merasakan atmosfer dan apresiasi luar biasa seperti ini dari suporter," ucapnya.
Bobotoh Beri Kepercayaan Besar
Tolic tidak ingin menjadikan sambutan tersebut sebagai alasan untuk cepat merasa puas.
Apresiasi Bobotoh justru membuatnya merasa memiliki tanggung jawab lebih besar bersama Persib.
"Saya merasa belum layak menerima apa yang diberikan Bobotoh sekarang. Saya baru akan merasa pantas jika nanti sudah memberikan banyak kemenangan," tambahnya.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic merasa tersentuh dengan kepercayaan besar yang diberikan Bobotoh.
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