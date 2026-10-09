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Igor Tolic Terpukau dengan Pemain Persib Bandung, Ini yang Membuat Port FC Tunduk

Igor Tolic Terpukau dengan Pemain Persib Bandung, Ini yang Membuat Port FC Tunduk
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Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers. Foto: persib.

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mentalitas berbeda saat menghadapi Port FC pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Maung Bandung mampu mengamankan kemenangan 3-1 di Thammasat Stadium, Pathum Tani, Tailan, Kamis (8/10/2026).

Hasil tersebut terasa istimewa karena Persib sempat berada dalam posisi sulit. Port FC lebih dahulu membuka keunggulan sebelum situasi berubah drastis menjelang pertandingan berakhir.

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Mariano Peralta menjadi titik balik setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-87. Berguinho dan Luka Menalo kemudian melengkapi comeback Persib melalui dua gol pada masa injury time.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai perubahan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Menurutnya, para pemain mampu membaca perkembangan pertandingan dan mengambil keputusan tepat ketika situasi berubah.

"Saya sangat mengapresiasi para pemain. Mereka mampu beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan dan mengubah pendekatan ketika keadaan menuntut hal tersebut," ucapnya.

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Serangan Balik Jadi Pembeda

Tolic menyebut lini pertahanan Persib sebenarnya sudah menjalankan tugas dengan baik sejak babak pertama. Namun, ruang yang mulai terbuka setelah jeda memberikan kesempatan bagi Maung Bandung untuk memainkan serangan balik.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan Marc Klok dan kawan-kawan dengan sangat efektif hingga mampu mencetak tiga gol dalam waktu singkat.

Persib Bandung menunjukkan mentalitas berbeda saat menghadapi Port FC pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

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