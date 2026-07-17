Igor Tolic Ungkap Alasan Frans Putros Hengkang dari Persib Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dan Frans Putros resmi berpisah.

Pemain kelahiran Aarhus, Denmark, itu hengkang setelah membela negaranya, Irak, tampil di Piala Dunia 2026 dan ikut membawa Persib juara Super League 2025/26.

Frans Putros diumumkan hengkang setelah proses negosiasi perpanjangan kontrak tidak menemui kesepakatan.

Selain negosiasi perpanjangan kontrak yang gagal mencapai kesepakatan, ada faktor lain yang membuat Putros memutuskan hengkang dari Persib.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan bahwa Putros merupakan pemain yang sangat berkualitas.

Frans Putros bahkan telah mencatatkan sejarah sebagai pemain aktif pertama Persib yang tampil di ajang Piala Dunia.

"Saya ingin katakan bahwa kami melewati waktu yang luar biasa tahun lalu bersama Frans. Dia adalah pemain favorit kami, dia orang yang sangat baik. Pertama kalinya seseorang dari Persib pergi ke Piala Dunia, jadi, itu adalah hal besar bagi klub," kata Igor saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA, Jumat (17/7).

Menurut Igor, banyak hal terjadi pada Frans Putros setelah berakhirnya musim 2025/2026. Selain tampil di Piala Dunia, Putros juga baru dikaruniai seorang anak yang membuat kehidupan pribadinya berubah.