jpnn.com - Persib Bandung bakal menantang Persita Tangerang dalam laga away pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Minggu (29/11/2026) sore.

Pertarungan kedua tim diprediksi berlangsung ketat. Persib berambisi menggusur tuan rumah untuk menembus lima besar klasemen sementara.

Saat ini, Maung Bandung menempati peringkat keenam dengan koleksi 19 poin, sedangkan Persita berada di posisi keempat dengan raihan 21 angka.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai setiap pemain Persita mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga membentuk tim yang terorganisasi.

Apalagi, Persita sedang berada dalam momentum positif setelah mengumpulkan banyak poin sepanjang kompetisi musim ini.

"Lawan yang sangat bagus. Tim yang sangat terorganisir dengan baik. Setiap pergerakan mereka mengikuti instruksi pelatih. Jadi, tim yang sangat terorganisasi dengan baik, dengan pelatih yang sangat bagus, momentum bagus, banyak poin, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang untuk dihadapi," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (28/11/2026).

Selain kekompakan permainan, juru taktik asal Kroasia itu juga memberikan perhatian terhadap karakter serangan Persita. Tim tuan rumah memiliki pertahanan yang rapat sekaligus variasi serangan yang sulit diprediksi.

Ancaman Persita bisa datang dari berbagai situasi, terutama melalui serangan dari sektor sayap, pergerakan pemain yang menusuk ke ruang kosong di belakang pertahanan, hingga skema serangan balik.