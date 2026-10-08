Igor Tolic Ungkap Beratnya ASEAN Club Championship untuk Persib Bandung

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyadari perjalanan Maung Bandung di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 tidak akan berlangsung mudah.

Tolic melihat persaingan di ACC musim ini cukup sengit. Pasalnya, sejumlah peserta memiliki pengalaman tampil di AFC Champions League (ACL) Elite, seperti Buriram United, Johor Darul Takzim (JDT), dan Port FC

Menurutnya, kehadiran klub-klub besar tersebut membuat Persib mendapat ujian serius di level Asia.

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"Tantangan di Shopee Cup ialah kami menghadapi tim-tim tingkat elite yang juga berlaga di Champions League Elite. Ini kompetisi yang lebih berat," jelasnya.

Igor Tolic Tak Fokus pada Hadiah

Meski turnamen antarklub Asia Tenggara itu tidak memberikan tambahan koefisien bagi klub dan negara dalam ranking AFC, Tolic tidak menjadikan hal tersebut sebagai persoalan utama.

Baginya, kesempatan berhadapan dengan tim-tim berkualitas justru memberikan pengalaman berharga bagi skuad Persib.

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"Kami tidak terlalu memikirkan hadiah uang, fokus kami ialah tampil sebaik mungkin," tambahnya.

Tolic ingin memanfaatkan setiap pertandingan di ACC untuk meningkatkan kualitas permainan Persib. Persaingan di level Asia Tenggara dinilai dapat menjadi bekal penting bagi tim ketika kembali menghadapi kompetisi domestik.