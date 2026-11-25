jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu FC Seoul pada lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Duel Persib vs FC Seoul dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026), pukul 19.15 WIB.

Meski sudah mengantongi tiket ke babak 16 besar, Maung Bandung tetap membidik hasil maksimal. Pelatih Persib Igor Tolic bahkan mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan lawan.

Igor Tolic Sebut FC Seoul Punya Kualitas Istimewa

Tolic menilai FC Seoul memiliki kapasitas untuk menjadi salah satu tim paling kuat di Grup E apabila tampil dengan susunan pemain terbaik.

Situasi kedua tim juga berbeda. Persib sudah memastikan kelolosan, sedangkan wakil Korea Selatan itu masih membutuhkan hasil positif demi menjaga peluang melangkah ke fase gugur.

"Jika seluruh pemain terbaiknya diturunkan, menurut saya FC Seoul merupakan tim paling kuat di grup ini. Mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan tiket ke babak berikutnya, sedangkan kami sudah lolos," ucapnya.

"Jadi, kami bisa bermain lebih lepas tanpa beban berlebihan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana hasil pertandingan nanti."

Persib Tak Mau Kehilangan Posisi Puncak

Kendati sudah mengamankan tempat di babak 16 besar, Persib masih memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan. Tim berjuluk Pangeran Biru itu ingin mengakhiri fase grup dengan menempati peringkat pertama.