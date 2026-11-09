Igor Tolic Ungkap Kondisi Pemain Persib Bandung, Ada Masalah yang Tak Bisa Diabaikan

jpnn.com - Ada persoalan yang mulai mengganggu Persib Bandung di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkap kondisi sejumlah pemain yang membuatnya tak leluasa menentukan susunan starting eleven.

Dalam periode 30 hari, Maung Bandung tercatat memainkan 10 pertandingan dari tiga kompetisi berbeda, yakni Super League 2026/2027, AFC Champions League Two (ACL 2), dan ASEAN Club Championship.

Masalah Persib Bandung

Intensitas pertandingan yang tinggi ditambah perjalanan lintas negara membuat sejumlah pemain belum berada dalam kondisi ideal.

"Beberapa pemain yang tidak bisa dipasang sebagai starter hari ini. Mereka masih merasakan dampak karena harus main di banyak pertandingan," ucapnya.

Nama-nama yang dimaksud Tolic ialah Adam Alis, Luca Menalo, dan Balsa Sekulic. Ketiganya tak bisa diturunkan sebagai starter saat Persib kalah 1-2 dari Java United pada pekan ke-9 Super League.

Igor Tolic Berharap Pemain Persib Segera Pulih

Tolic berharap para pemain bisa menggunakan waktu yang tersedia untuk memulihkan tenaga sebelum kembali bertanding.

Persib memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Tolic berharap proses pemulihan, termasuk melalui terapi, dapat membantu pemain kembali siap tempur.