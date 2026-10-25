Igor Tolic Ungkap Kondisi Persib Bandung, Ada Kabar Baik Menjelang Lawan Garudayaksa

jpnn.com - Persib Bandung membawa sejumlah catatan penting menjelang lawatan ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh Super League 2026/27.

Di tengah jadwal pertandingan yang padat, Maung Bandung mendapat tambahan kekuatan di lini serang meski harus kehilangan penjaga gawang Teja Paku Alam.

Persib akan bertanding di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).

Persib Bersiap Bangkit

Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Igor Tolic untuk kembali meraih hasil positif setelah kalah tipis 0-1 dari Madura United pada pertandingan sebelumnya

Namun, persiapan menuju duel tersebut tidak berjalan leluasa. Persib baru kembali ke Bandung pada Jumat malam setelah menjalani laga tandang, sehingga waktu yang tersedia untuk mematangkan persiapan hanya satu hari.

Tolic pun memanfaatkan waktu singkat itu untuk memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan berikutnya. Sejumlah agenda dijalankan sebelum rombongan bertolak menuju Bogor pada Sabtu malam.

"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemulihan, meeting, video analisis, serta latihan. Dan malam ini kami pergi ke Bogor," ujar Tolic.

Kabar Skuad Persib Bandung

Di tengah keterbatasan waktu tersebut, Tolic juga menyampaikan perkembangan kondisi pemain yang akan memperkuat Persib. Teja Paku Alam dipastikan tidak tampil saat menghadapi Garudayaksa.